Après s’être offert Hulk l’été dernier et Oscar il y a quelques jours, le Shanghai SIPG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon le Sun, la formation chinoise, entraînée par André Villas-Boas, souhaiterait enrôler Jordan Ayew.

L’ancien Marseillais, en difficulté à Aston Villa, qu’il a voulu quitter cet été, n’a inscrit que 2 buts en 20 matches de Championship. Il n’est d’ailleurs plus titulaire dans le onze de Steve Bruce et envisage plus que jamais de se relancer ailleurs. Un départ serait envisageable pour environ 12 M€. Une somme dérisoire pour les riches équipes de l’Empire du Milieu.