Lundi soir, une explosion a fait au moins 22 morts et une soixantaine de blessés lors d’un concert d’Ariana Grande dans la salle Manchester Arena. Et alors que les forces de secours s’organisaient pour s’occuper des victimes, un rendez-vous devant la porte 11 du stade de Manchester City, l’Etihad Stadium, a été donné à tous les médecins et aides-soignants souhaitant apporter leur aide lors de cette soirée difficile selon RMC.

Manchester City a d’ailleurs tenu à délivrer un message de soutien sur les réseaux sociaux : « C’est avec une grande tristesse que nous apprenons les événements terribles de l’Arena. Nos cœurs sont avec toutes les personnes touchées et les services d’urgence de la ville ».

It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services.

— Manchester City (@ManCity) 23 mai 2017