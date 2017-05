Après l’explosion de lundi soir dans une salle de concert de Manchester, faisant notamment 22 morts, l’UEFA a affirmé dans un communiqué que la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et l’Ajax Amsterdam est maintenue à la date prévue : mercredi à 20h45 à Stockholm.

« L’UEFA est sous le choc après l’attentat de la nuit dernière à Manchester. Nos pensées vont aux victimes et aux familles des personnes concernées (...) Il n’existe actuellement aucun renseignement spécifique qui pourrait suggérer que l’une des activités de la finale de l’UEFA Europa League à Stockholm puisse être la cible d’attaques (...) En raison des contraintes de sécurité, l’UEFA demande aux spectateurs d’arriver au stade le plus tôt possible, car des contrôles complets seront effectués aux entrées, ce qui entraînera des retards potentiels dans l’accès au stade. » a expliqué l’UEFA dans un communiqué.