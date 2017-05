L’explosion qui a fait au moins 22 morts lundi soir à Manchester lors d’un concert de la chanteuse Ariana Grande à la Manchester Arena a provoqué une grande vague d’émotion dans le monde du football.

De nombreux joueurs et ex-joueurs des deux clubs de la ville anglaise ont tenu à rendre hommage aux victimes à travers des messages postés sur les réseaux sociaux. Des clubs français comme Paris et Nice, qui ont eux aussi connu des attentats ces derniers mois dans leurs villes respectives, ont également réagi.

Wayne Rooney, attaquant de Manchester United

« Des nouvelles dévastatrices ce matin. Mes pensées et prières sont avec tous ceux qui sont touchés »

Devastating news this morning. Thoughts and prayers are with all those affected. — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 mai 2017

Yaya Touré, milieu de Manchester City

« Ces terribles nouvelles à Manchester. Pensées et prières à tous ceux touchés »

Such terrible news in Manchester. Thoughts and prayers with all those affected — Yaya Touré (@YayaToure) 23 mai 2017

Cristiano Ronaldo, ex-Manchester United

David Beckham, ex-Manchester United

« Des nouvelles déchirantes de Manchester. En tant que père et être humain, ce qui est arrivé m’attriste vraiment. Mes pensées sont avec tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. »



Heartbreaking news from Manchester. As a father & a human what has happened truly saddens me. My thoughts are with all of those that have been affected by this tragedy... Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 23 Mai 2017 à 0h20 PDT

Anthony Martial, attaquant de Manchester United

« Toutes mes pensées et mes prières sont avec ceux qui ont été touchés. »

All my thoughts and prayers go out to all those has been affected — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 23 mai 2017

Vincent Kompany, défenseur de Manchester City

« Je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. C’est un triste jour pour une grande ville comme Manchester. »

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) 22 mai 2017

Manchester United

« Nous sommes profondément choqués par les derniers événements terribles de cette nuit à l’Arena de Manchester. Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés. »

We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected. — Manchester United (@ManUtd) 23 mai 2017

Manchester City

C'est avec tristesse que nous nous réveillons après les événements au Manchester Arena. Toutes nos pensées vont à ceux qui ont été touchés. — Manchester City (@ManCityFra) 23 mai 2017

Les clubs français rendent eux aussi hommage

AS Monaco

Toutes nos pensées sont tournées ce matin vers les victimes et leurs familles. From Monaco with love to Manchester. — CHAMPIONS (@AS_Monaco) 23 mai 2017

Paris Saint-Germain

« De Paris, nos pensées et notre soutien pour les victimes des événements terribles à la Manchester Arena. »

From Paris, our thoughts and support go out for the victims of terrible events at the #Manchester Arena. — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 mai 2017

OGC Nice

« Pensées pour tout le monde à Manchester »

Thoughts with everyone in #Manchester — OGC Nice (@ogcnice_eng) 23 mai 2017

Olympique de Marseille

« Les pensées et les prières de tout le monde à l’Olympique de Marseille sont avec ceux qui sont touchés par les terribles événements à Manchester. »