Hier soir, lors du match entre Sutton United et Arsenal, Wayne Shaw, portier remplaçant du club de D5 anglaise, avait fait le buzz. Déjà bien en chair, il avait mangé une tarte sur son banc de touche. Depuis, les images font le tour des médias britanniques et européens. « Je n’avais rien mangé de toute la journée. Je suis allé la commander à la mi-temps en cuisine. Je l’ai fait préparer. C’était une tarte faite de viande et de pomme de terre », expliquait-il après le match.

Mais ce quart d’heure de gloire va lui coûter cher. Effectivement, la Football Association et l’organisme chargé de contrôler les paris sportifs en ligne ont lancé une enquête à son sujet. La raison ? La maison de paris qui sponsorisait l’équipe pour ce match permettait à ses utilisateurs de parier sur le fait que Shaw mange une tarte pendant le match, avec une cote énorme à la clé... S’il n’y a aucune preuve pour l’instant que le principal intéressé en ait profité, la Gambling Commission prend ce sujet très au sérieux. Pire encore, Wayne Shaw a quitté le club de lui même face à ce scandale...