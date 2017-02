Le 5e tour de la FA Cup (8es de finale) se déroulait ce samedi après-midi sur les pelouses anglaises avec notamment le déplacement de Leicester sur la pelouse de Millwall. Et rien ne va plus pour le champion d’Angleterre en titre puisque les Foxes se sont inclinés face à cette équipe de D3 suite à un but de Cummings dans les dernières secondes de la partie.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Middlesbrough s’est imposé dans la douleur 3-2 contre Oxford United, club de League One (D3 anglaise), tandis que Burnley s’est fait éliminer par Lincoln, formation de D5 !

Les résultats de l’après-midi :

Burnley 0- 1 Lincoln : Raggett (89e)

Millwall 1 - 0 Leicester : Cummings (90e)

Middlesbrough 3 - 2 Oxford United : Leadbitter (26e, sp), Gestede (35e), Stuani (86e) pour Boro ; Maguire (65e) et Martinez (66e) pour Oxford.