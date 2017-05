Après la défaite de son équipe face à l’Olympique de Marseille (2-1), Lucien Favre était un peu dépité, mais réaliste en conférence de presse d’après match. Le technicien suisse n’a pas de regret cependant.

« C’était spectaculaire, il y avait des occasions de part et d’autre. Pour le public c’était bien. Pas pour moi ce n’était pas du haut niveau. Il y avait trop d’espaces, trop de choses qui ont manqué. Non je n’ai pas de regret, on a bien senti que depuis quelques semaines il y a un petit relâchement, car on a déjà atteint nos objectifs et qu’on ne peut plus aspirer à rien, mais ce n’est pas une excuse, » a-t-il confié.