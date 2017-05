Sale fin de saison pour Javier Mascherano. L’Argentin, qui a remporté la Coupe d’Espagne avec le Barça samedi soir face à Alavès, est sorti sur blessure dès la 11e minute.

L’équipe médicale vient de communiquer sur son été de santé. Il est touché à la rotule du genou droit et devra observer un repos de six semaines minimum. Il devra donc faire particulièrement attention durant ses vacances.

[INJURY NEWS] Javier Mascherano has capsule strain in right knee : more details https://t.co/2KtuGFjaYv #FCBlive pic.twitter.com/WH9kHGLu10

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 mai 2017