Balayé à l’aller (3-0), le FC Séville n’a que peu de chances de renverser la vapeur et éliminer le Real Madrid en huitième de finale de la Coupe du Roi. Pour autant, l’entraîneur du club andalou, Jorge Sampaoli, refuse de baisser les bras avant ce match retour, et lance donc une équipe compétitive et offensive.

La recrue Lenglet et les autres Français que sont Rami et Ben Yedder tenteront ainsi de venir à bout de la formation entraînée par Zinedine Zidane. Une Casa Blanca qui, de son côté, s’offre le luxe de faire tourner. Une fois n’est pas coutume, les Casilla, Danilo, Nacho, Vazquez, Asensio, Mariano, et Morata sont donc dans le onze de départ.

Les compos :

FC Séville : Soria - Mercado, Rami, Lenglet, Escudero - Kranevitter, Iborra, Sarabia - Vietto, Correa, Ben Yedder

Real Madrid : Casilla - Danilo, Ramos, Nacho, Marcelo - Casemiro, Kroos - Vazquez, Asensio - Mariano, Morata