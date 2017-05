L’OL accueillait le PSG au Parc OL ce samedi à l’occasion de la 21e journée de D1 féminine. Le premier des trois épisodes cruciaux entre ces deux formations, puisqu’elles se retrouveront en finale de Coupe de France à Vannes (vendredi 19 mai) puis en finale de la Ligue des Champions à Cardiff (jeudi 1er juin).

Et les Lyonnaises se sont largement imposées (3-0) grâce à une première mi-temps de folie. Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg et Alex Morgan sont les buteuses. L’OL reste à la première place et le PSG est 3e.