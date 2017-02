Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a officialisé hier matin sa présence sur la liste de Noël Le Graët, candidat à sa propre succession à la présidence de la Fédération Française de Football. Dans L’Équipe du jour, le personnage emblématique du football français a expliqué les raisons de cette présence.

« Je n’étais pas demandeur. Noël m’a sollicité et ça m’a fait plaisir. La FFF est une grande dame que je ne connais pas de l’intérieur, mais seulement par le biais des sélections. Je connais finalement mieux l’UEFA et la FIFA. J’ai la curiosité de voir comment les choses s’y passent. Je suis dans la troisième partie de mon expérience professionnelle dans le football et j’ai envie de me rapprocher de l’instance suprême. »