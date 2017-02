Noël Le Graët se représente à la présidence de la Fédération Française de Football, il postule donc pour sa propre succession, ce n’est plus une surprise pour personne. Il y a quelques semaines, le breton de naissance a demandé à Jean-Michel Aulas de rallier son équipe. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien dirigeant guingampais en a dit plus sur la présence du président lyonnais dans sa liste.

« Jean-Michel est celui qui a le plus d’expérience. Cela ne se passe plus très bien à la Ligue, il sera apaisé à la Fédé. C’est un énorme dirigeant, il a déjà apporté beaucoup dans le passé, c’est lui qui connaît le mieux les textes. En l’accueillant sur ma liste je crois que je lui rends service et que lui rend service à la Fédé. C’est un bon poids, un type que j’aime bien. Ceux qui ne l’apprécient pas apprendront à le connaître différemment. »