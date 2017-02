Arrivé il y a deux ans en Toscane, Nikola Kalinic (29 ans) ne souhaite vraiment pas quitter la Fiorentina. Auteur de 10 buts en 21 matchs de Serie A cette saison, l’attaquant croate a refusé une offre incroyable venant de Chine cet hiver.

Selon le Corriere della Sera, l’ancien attaquant du Dnipro Dnipropetrovsk a été la cible d’une offre de près de 50 millions d’euros de la part du Tianjin Quanjian ! « Je joue dans un championnat qui compte vraiment depuis un an et demi et je n’ai pas envie de partir maintenant » a déclaré Kalinic avant d’ajouter « je tiens à souligner que je ne savais pas exactement de combien l’offre était, mais l’argent n’est pas tout dans la vie (…) je ne vaux vraiment pas cette somme ».