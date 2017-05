Ancienne gloire de l’Olympique de Marseille, Carlos Mozer, aujourd’hui directeur sportif de Flamengo, garde un certain attachement pour le club phocéen. À tel point que le dirigeant brésilien a décidé de tenter un rapprochement entre Marseille et la formation carioca.

« On y pense ! L’OM est un club qui nous ressemble, qui a le même style, le même esprit. J’ai l’intention de rentrer en contact avec le président de l’OM pour établir des liens plus étroits et plus forts avec le club », a-t-il indiqué à l’émission J+1.