L’affaire des Football Leaks n’est pas près de s’arrêter et comme par hasard, on retrouve toujours Jorge Mendes au milieu. Cette fois, Mediapart s’attaque aux relations entre l’agent portugais et l’AS Monaco, surtout le grand boss, Dimitri Rybolovlev.

Le média français révèle que l’oligarque russe possédait un fonds d’investissement qui achetait, à l’abri des regards, des parts de joueurs, pour certains passés dans le club de la Principauté avec l’aide de Mendes, qui aurait touché 6,85 millions d’euros sur ces opérations plus que douteuses.