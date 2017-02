Di Maria, Pastore (PSG), Ocampos (Milan, ex-Marseille), Sala (Nantes) et Lucho Gonzalez (ex-Marseille). Ces cinq joueurs argentins passés par la Ligue 1 étaient cités par le quotidien l’Equipe dans une affaire de « blanchiment de fraudes fiscales aggravées ». Emiliano Sala a tenu à démentir ces accusations, choisissant les réseaux sociaux pour s’exprimer.

« Je tenais à éclaircir les choses. Je suis arrivé en France à l’âge de 20 ans, grâce aux Girondins de Bordeaux, qui me suivaient depuis l’âge de 15 ans. Depuis ce temps, le seul et unique revenu que j’ai perçu est mon salaire de joueur, payé par le club, et rien d’autre », a-t-il expliqué.