Premier match amical du mois de juin pour l’Équipe de France avant de jouer l’Angleterre dans dix jours. À Rennes, les Bleus reçoivent l’équipe du Paraguay afin de préparer au mieux sa rencontre face à la Suède (vendredi 9 juin) comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2018.

Didier Deschamps aligne l’équipe prévue avec les deux latéraux de Monaco que sont Sidibé et Mendy. Au milieu, Pogba et Matuidi joueront un cran plus bas que la ligne de trois composée de Dembélé, Griezmann et Payet. Giroud est aligné en pointe.

Les compositions :

France : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Pogba, Matuidi - Dembélé, Griezmann, Payet - Giroud.

Paraguay : Silva - Patino, Gomez, Bruno Valdes, Alonso - Iturbe, Ayala, Aguilar, Oscar Romero - Santander, Edgar Benitez.