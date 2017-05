Guillermo Varela appartient à Manchester United, mais est prêté cette saison à l’Eintracht Francfort. Et le défenseur a vécu une situation cocasse. En effet, selon Kicker, le joueur s’est récemment fait un tatouage, mais l’œuvre d’art s’est infectée, et le joueur de 24 ans va rater la finale de la coupe d’Allemagne face à Dortmund, ce samedi 27 mai, alors que le club et les médecins lui avaient déconseillé de le faire.

Avec cette mésaventure, le joueur s’est attiré les foudres de ses dirigeants.« Ce comportement est une faute lourde et préjudiciable pour toute l’équipe. Le club ne peut pas tolérer qu’un joueur s’oppose aux instructions de l’entraîneur et des médecins avant un match aussi important, » a déclaré Fredi Bobic, le directeur sportif du club. Suspendu, Varela risque d’être renvoyé à United, alors que Francfort souhaitait prolonger son prêt.