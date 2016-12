Franco Vazquez a été l’une des recrues star du dernier mercato sévillan. Arrivé en Andalousie contre 15 millions en provenance de Palerme, l’Argentin peine cependant à être régulier dans le jeu, mais lorsqu’il est en jambes, il brille. Dans un long entretien accordé à Estadio Deportivo, il est revenu sur ce changement entre le football italien et espagnol, qu’il connaissait cependant déjà puisqu’il avait évolué au Rayo Vallecano en 2012/2013.

« Oui, ça change beaucoup. Ici il y a beaucoup d’équipes, mêmes les petites, qui ont des bons joueurs à l’aise avec le ballon. C’est un championnat très compétitif et n’importe quel rival peut te compliquer les choses, comme ça nous est arrivé à Granada. La Liga est l’une des meilleures ligues du monde. C’était important de revenir ici, parce que c’est l’un des championnats où c’est le plus agréable de jouer et l’un des plus difficiles », a expliqué le Sévillan.