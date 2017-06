« Galatasaray : ça brûle pour Bafétimbi Gomis ». Ce mercredi, nous vous relayions des informations annonçant un accord à venir entre Galatasaray et Bafétimbi Gomis (31 ans), auteur de la meilleure saison de sa carrière en prêt du côté de l’Olympique de Marseille (20 buts en 31 matches de Ligue 1). Si tout n’est pas encore bouclé, les deux parties semblent bien parties pour s’entendre autour d’un contrat. Fotomaç dévoile cependant ce jeudi la liste des exigences de l’attaquant. Ainsi, l’international tricolore (12 sélections, 3 buts), toujours lié à Swansea jusqu’en juin 2018, aurait demandé un contrat de trois ans aux Stambouliotes. Un bail pour lequel il demande à percevoir un salaire annuel net de 3,5 M€. Le buteur exigerait aussi une prime à la signature d’environ 1,5 M€. Il convient ensuite d’ajouter quelques juteuses primes à cette liste de demandes : 200 000€ par an au titre des droits d’image et 100 000€ par an au titre de prime de fidélité.

Par ailleurs, en cas de retard de paiement excédant 90 jours, l’ancien Lyonnais exigerait d’obtenir le droit de résilier son contrat et des intérêts à 18% pour le remboursement ! Une sacrée garantie. Mais ce n’est pas tout. Il voudrait recevoir un bonus de 150 000€ s’il marque plus de 10 buts sur la saison, 150 000€ en cas de titre de champion de Turquie et 100 000€ en cas de qualification en Coupe d’Europe. Des dessous plutôt classiques dans ce genre de contrat. Néanmoins, le natif de La Seyne-sur-Mer n’a pas hésité à inclure quelques savoureux avantages en nature dans cette demande de contrat. Ainsi, il aurait exigé six allers-retours en France par an, en première classe. Mieux, toujours d’après Fotomaç, il aurait demandé une villa avec piscine et des voitures privées, le tout couvert par le club. De jolis bonus qui, s’ils sont acceptés par Galatasaray, pourraient bien faire craquer Bafétimbi Gomis, qui s’éloigne chaque jour un peu plus de l’OM. Swansea, pour sa part, réclame toujours près de 3 M€ pour le lâcher.