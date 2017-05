Ce samedi, les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille affronteront ceux de Montpellier à l’occasion de la finale de la Coupe Gambardella. Au Stade de France, les minots phocéens auront l’occasion de ramener un titre qui échappe au club depuis 1979. À cette époque là, José Anigo évoluait aux côtés des Christian Caminiti, Éric Di Meco ou encore Jean-Charles De Bono. Et ce premier a comparé le parcours de son équipe à celle d’aujourd’hui.

« C’est étrange, mais j’ai l’impression que leur parcours ressemble au nôtre. Je n’ai pas l’impression que ce soit une équipe extrêmement brillante, mais elle repose sur l’humilité, sur la force de caractère, l’esprit de groupe. Et je pense que c’est grâce à ça qu’ils auront de grandes chances de la gagner (...) Mais après, très honnêtement, ce n’est pas normal que l’OM n’ait plus gagné cette compétition depuis presque 40 ans. Et je souhaite à l’équipe actuelle de gagner la Gambardella parce qu’au moins, elle prendra notre place. Nous, on a vieilli, on a fait notre vie et on est passé à autre chose. » a expliqué José Anigo dans la Provence.