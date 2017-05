Alors que l’équipe France U20 disputera la Coupe du Monde U20 en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain, Ludovic Batelli ne pourra pas compter sur Maxime Lopez. Mais le sélectionneur n’y est pour rien, ce dernier souhait réellement emmener le petit prodige marseillais avec lui. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia a donné sa version des faits.

« On s’est réuni avec le président et le directeur sportif. On s’est dit qu’on avait besoin de Maxime sur le dernier match. Ludovic Batelli et Noël Le Graët ont compris notre décision. On souhaitait que Max joue le Mondial U20, mais après notre dernier match. Ce n’était pas possible, c’était une question de timing. S’il était parti avant Bastia, et si ce match s’avère décisif pour nous, on nous aurait accusés de gestion approximative. Ça aurait aussi chamboulé sa préparation estivale, c’était un autre axe de réflexion » a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse.