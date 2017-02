Nommé coach de l’Academy de Liverpool pour son grand retour chez les Reds, Steven Gerrard commence nouveau rôle au centre d’entrainement du club du nord de l’Angleterre.

Après avoir mis un terme à sa carrière, il avait annoncé son envie d’entraîner. L’ancienne légende du club aura un rôle élargi, apportant son aide dans la phase de développement professionnel des jeunes joueurs. « Ce n’est pas une décision basée sur l’émotion », avait expliqué Gerrard sur le site de Liverpool.

Welcome back, Steven Gerrard !

He starts his new role at the Academy today ! pic.twitter.com/Vr2ACz4zST

— Liverpool FC (@LFC) 1 février 2017