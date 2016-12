Le quotidien As a publié vendredi son onze de rêve des Amériques de l’année 2016, regroupant les meilleurs joueurs des principaux championnats du continent américain. Une équipe modulée en 3-3-4, dans laquelle on retrouve notamment André-Pierre Gignac et Carlos Tevez.

L’ancien Marseillais est notamment récompensé pour son année avec les Tigres. Fraîchement couronné lors du tournoi d’ouverture, il avait également été élu meilleur joueur du championnat mexicain en août et a inscrit 46 buts depuis son arrivée à Monterrey. Quant à Tevez, qui vient de signer au Shanghai Shenhua, il a inscrit 9 buts officiels avec Boca Juniors au cours de l’année civile.