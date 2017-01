« J’aurais adoré marquer le but de Giroud. Il s’agit d’un but spectaculaire. C’est extraordinaire, mais ça ressemble presque plus à de la gymnastique selon moi. L’essence du football, c’est la technique. Maintenant, si on me demande de regarder le but de Giroud 25 fois, je ne vais pas fermer les yeux, je serais ravi. Mais ce n’est pas suffisamment maîtrisé pour dire que c’est le plus beau but qu’on a vu de notre vie... » Après le fabuleux but marqué par Giroud début janvier, Chistophe Dugarry avait tout de même trouvé à redire.

Sur les ondes de RMC, le champion du monde 1998 n’avait pas trouvé le but du Gunner fabuleux, affirmant qu’il s’agissait plus de chance et de réussite que véritablement de technique. SFR Sport a invité le buteur à répondre. Dans un sourire un peu narquois qui en dit long, il n’a pas ajouté de l’huile sur le feu. « Je suis sur qu’il en a mis des plus beaux dans sa carrière. Je ne me fais pas de soucis. »