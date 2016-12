Après avoir conclu l’année avec une quatrième victoire de rang et une sixième place au classement dans son escarcelle, l’Olympique de Marseille version Rudi Garcia commence à s’affirmer. De quoi envisager avec optimisme la deuxième partie de saison, surtout si Frank McCourt venait à déposer quelques recrues sous le sapin phocéen. Auteur de 10 buts depuis le début du championnat, Bafétimbi Gomis se montre déjà très satisfait.

« C’est une première partie de saison correcte collectivement et individuellement. Nous sommes revenus à une place plus honorable. Venir dans une équipe en reconstruction et marquer 10 buts, je suis satisfait même si je pense que j’aurais pu faire mieux. Je traîne une petite blessure depuis quelques semaines (à la cuisse, ndlr). On termine cette année avec deux succès à l’extérieur, ce qui nous faisait défaut durant la première partie de saison. Désormais, l’OM arrive à voyager et à faire des résultats dans la difficulté », a déclaré le capitaine olympien dans les colonnes de La Provence.