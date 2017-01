Christian Gourcuff a atomisé Marco Van Basten ce jeudi en conférence de presse juste avant le match face à Guingamp. Le Néerlandais avait fait part de ses envies de réformer le football, en enlevant notamment les hors-jeu. L’entraîneur du Stade Rennais n’a pas fait dans la demi-mesure pour défendre, selon lui, une des règles les plus importantes dans le football.

« C’est la pire connerie que j’aie pu lire depuis longtemps et pourtant j’en lis pas mal... C’est une connerie incommensurable. On revient au temps de la soule, village contre village et à l’époque ça se terminait avec des morts... » Et le Breton a sa vision à lui concernant le hors-jeu. « Le hors-jeu, c’est la manifestation de l’intelligence. Il n’y a plus d’esprit collectif si on enlève le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle fondamentale, si on n’a pas compris ça, on n’a rien compris au foot... » A bon entendeur.