Cet hiver, le Stade Rennais a pas mal dégraissé. Une stratégie qui a été pointée du doigt d’autant que des éléments forts comme Ntep et Grosicki sont partis. En conférence de presse, Christian Gourcuff a évoqué cela. Des propos relayés par Ouest-France : « Le mercato d’hiver, je me suis exprimé, ça fait deux mois que je parle de ça. Les deux départs majeurs, de Paul-Georges et Kamil Grosicki étaient une obligation. On ne peut pas vivre en dehors d’une réalité économique que certains ne comprennent pas, certains qui n’ont pas de responsabilités d’ailleurs… ».

Puis, il en a profité pour évoquer la situation de son équipe, dont les résultats ne sont pas très bons. « D’abord, je voudrais dire, comme on peut l’entendre, que le Stade Rennais n’est pas en crise. Peut-être en crise de résultats parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné et croyez-moi, des matches, je préfère en gagner… Dans la vie, il faut avoir du courage. Le courage, c’est quoi ? Quand je suis arrivé au moins de juin, on a dit qu’on construisait un club, en s’appuyant sur une politique de jeu, une politique de jeunes, la formation. Ce sont des choses concrètes : c’est déjà assainir un effectif qui était très large et cela a été souligné. C’est ce qui a été fait lors du mercato d’hiver, avec des départs et désormais un effectif plus réduit. Sur le plan économique, ça permet aussi d’avoir un point de commencement. Le départ Paul-Georges (Ntep) à six mois de la fin de son contrat, c’était une obligation. Celui de Kamil (Grosicki), avec une telle offre, c’était un impératif pour le joueur d’y répondre, mais aussi pour le club, au-delà de l’engagement moral, qui n’était pas non plus anodin. Les choses se font comme elles devaient se faire, depuis six mois ».