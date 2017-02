Si Granville a fait parler de lui la saison dernière avec un joli parcours en Coupe de France, cette fois-ci l’équipe présente en CFA s’est distinguée sur les réseaux sociaux. L’équipe normande se déplaçait au Camp des Loges ce samedi pour y défier la réserve du PSG, dans laquelle se trouvait Grzegorz Krychowiak.

Le Polonais reprenait la compétition et cela lui a valu un petit chambrage de la part de son adversaire du jour. Sur Twitter, l’US Granville a envoyé ce message. « Le PSG a donc dépensé 30 M€ pour faire jouer Krychowiak en CFA contre nous. On ne savait pas qu’on faisait si peur ! » La réserve parisienne n’a pas vraiment tremblé et a fini par s’imposer 3-0.