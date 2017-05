Partira, partira pas ? Les supporters de l’Atlético Madrid s’attendent au pire au sujet de l’avenir d’Antoine Greizmann puisque celui-ci, ces derniers jours, n’a pas hésité à parler publiquement d’un possible départ. Récemment élu ATM5StarsPlayer, l’attaquant a tenu à calmer le jeu.

« On a d’autres objectifs pour la saison prochaine. Je viendrai encore plus affamé que jamais. La saison prochaine, j’espère qu’il y aura un bon recrutement, et qu’on construira une bonne dynamique », a-t-il expliqué, se projetant donc avec les Colchoneros la saison prochaine.