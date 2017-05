Selon Mundo Deportivo, la famille de Pep Guardiola était lundi soir dans la Manchester Arena au moment des explosions qui ont fait au moins 22 morts. Mais la femme de l’entraîneur de Manchester City, Cristina Serra, et les deux filles du couple, Valentina et Maria s’en sont sorties intactes.

Le média espagnol révèle que ces dernières sont en état de choc. Guardiola a lui lancé un message sur son compte twitter pour rendre hommage aux victimes : « Sous le choc. Je ne peux pas croire ce qui s’est passé hier soir. Mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes. »

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester

— PepTeam (@PepTeam) 23 mai 2017