Il y a quelques semaines, Mathieu Bodmer (34 ans), résilié son contrat avec les leaders du championnat à l’époque, l’OGC Nice. Un choix qu’il a expliqué dans les colonnes de Nice-Matin comme ceci : « J’ai discuté avec le président (Jean-Pierre Rivère), il m’a expliqué que le coach (Lucien Favre) ne comptait pas trop sur moi pour la deuxième partie de saison » et alors qu’il espérait retrouver du temps de jeu plutôt que de prendre un coup de soleil sur le banc du Gym, il a signé en Bretagne. Dans les colonnes de l’Équipe, il explique son choix.

« Je recherchais un projet sportif qui me conviendrait. Et quand on prend le classement, l’équipe qui était dernière et dans laquelle je n’avais pas encore évolué, à part Monaco, c’était Guingamp. Donc sportivement, c’était le meilleur choix pour moi, par rapport à Caen, je n’ai jamais voulu aller à Caen (…) J’avais envie d’être dans un projet comme ça. Je ne voulais pas finir pour finir. J’ai envie de jouer, de prendre du plaisir, d’être dans un groupe qui a envie de faire quelque chose. » Il explique ensuite son futur rôle dans l’équipe : « je me mettrai à la disposition du coach et du groupe. Que ce soit 10, 8 ou 6 ou défenseur central, si besoin, je jouerai en fonction des besoins. »