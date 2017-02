L’imbroglio autour de Yannis Salibur se poursuit. Alors que Guingamp et Hull City s’étaient mis d’accord pour le transfert de l’attaquant, des documents n’ont pas été signés à temps lors du dernier jour du mercato, l’affaire n’a donc pu être officialisée et c’est désormais à la FIFA de trancher. Les deux clubs sont donc toujours dans l’attente et cela commence à agacer Antoine Kombouaré.

Après la défaite de l’En Avant ce samedi contre Caen, le Kanak a déploré la situation. « On attend… Il n’était pas là, alors on va parler du match. Je n’ai aucune idée si ça va durer. (...) Cela fait partie de la vie d’un club. (...) J’ai acté le départ de Salibur… mais il n’est pas encore parti », a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France. Même son de cloche chez Marco Silva, l’entraîneur des Tigers. « Je n’ai pas de date. Nous attendons toujours mais nous verrons… Jusqu’à présent, nous n’avons pas connaissance de la décision de la FIFA », affirmait le Portugais dans le Hull Daily Mail. Recruté contre 400 000€ à l’hiver 2014, Salibur doit rejoindre Hull cotre un chèque de 10 M€.