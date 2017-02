Il est l’un des perdants du mercato d’hiver 2017. Yannis Salibur devait rejoindre Hull City contre un chèque de 10 millions d’euros. Mais son transfert vers le club qui lutte pour son maintien en Premier League n’a pas été homologué par la FIFA. Guingamp avait communiqué plus tard : « L’En Avant confirme avoir obtenu ce jour auprès de la LFP la requalification du contrat de Yannis Salibur. Le joueur qui n’a cessé de s’entraîner avec le groupe pro d’En Avant, est de fait à la disposition d’Antoine Kombouaré pour le déplacement ce mercredi à Marseille. »

Discret depuis ce faux départ, Salibur est sorti du silence. Des propos relayés par Ouest-France : « C’est le football ! Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C’était une opportunité pour le club et pour moi, mais comme je l’ai déjà dit et redit, je suis très content ici. C’est un club assez familial, on a un bon groupe, on a des supporters extraordinaires. Maintenant, je suis toujours là et c’est très bien (...) J’ai vécu cette situation sereinement, car j’ai vécu plus dur sportivement. Cette situation, c’était un bonus pour moi, je l’ai pris comme ça. Aujourd’hui, je me reconcentre sur Guingamp, en fait je ne suis jamais parti. Ce n’est pas pour faire de la langue de bois mais je l’ai dit au président (Bertrand Desplat) et au coach que j’étais très bien au club. C’était un bonus mais tout ce que j’ai aujourd’hui, je le dois à Guingamp, c’est ici que j’ai franchi des paliers ».