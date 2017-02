Formé au club où il a explosé au plus haut niveau il y a deux saisons, Harry Kane est un enfant de Tottenham où il est adulé. Dans un entretien accordé à Talk Sport, le buteur des Spurs a déclaré qu’il se verrait bien rester dans son club toute sa carrière. Il s’y sent heureux, y perçoit de l’ambition et assure que son équipe va encore progresser dans les années à venir.

« La chose la plus importante pour moi, c’est que le club va de l’avant. Nous avons une équipe jeune, un manager jeune et fantastique. Nous aurons un nouveau stade dans deux ans en plus d’un nouveau terrain d’entraînement. Tout se déroule comme je le souhaite avec le club. Tant que cela continue, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rester ici pour le reste de ma carrière. Certaines personnes sont motivées par l’argent mais ce n’est pas mon cas. Je suis motivé à l’idée de remporter des trophées. Je suis heureux à Tottenham. Je vais à l’entrainement tous les jours avec le sourire et c’est important. L’argent est un bonus au travail, mais il ne vous rend pas toujours heureux. »