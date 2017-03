El Confidencial révélait cette semaine que le contrat de prêt de Martin Ødegaard (18 ans) à Heerenveen comporterait une clause particulière prévoyant le paiement de 40 000€ pour chaque match non joué par le jeune Norvégien. La formation néerlandaise n’a pas manqué de réagir, par la voix de son entraîneur Jürgen Streppel.

« C’est ennuyeux pour le club et pour lui. Vous doutez de mon intégrité. Pensez-vous que je me laisserais dicter mes choix ? Que je me laisserais ainsi influencer ? », a-t-il lâché en conférence de presse, relayé par Algemeen Dagblad et Voetbal International, demandant simplement à son milieu offensif de donner davantage en match. « Il peut être meilleur, je pense. Il doit être décisif dans le domaine offensif, être créatif et amener du danger. (...) Il a également juste besoin de temps pour adapter », a-t-il conclu. C’est dit !