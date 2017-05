Guillaume Hoarau était l’invité de la chaîne L’Équipe, ce lundi. L’ancien Parisien avait quitté le Paris Saint-Germain en 2013 pour l’eldorado chinois. Revenu en Europe depuis, l’attaquant empile les buts dans le championnat suisse, avec les Young Boys de Berne. Le Français a marqué 18 buts en 21 matches de championnat.

Interrogé sur un possible intérêt de l’Olympique de Marseille, l’international français ( 5 sélections) a coupé court. « Je ne peux pas aller chez l’ennemi ! Si Marseille m’appelle, on ne sait pas. Mais ça m’étonnerait. C’était plus facile de retourner en France avant de prolonger, aujourd’hui c’est mort, » a-t-il précisé. Le natif de Saint-Louis a prolongé jusqu’en 2020 au cours de la saison.