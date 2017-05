Alors que le Shanghai SIPG, club du Brésilien Hulk (acheté cet été pour 55 millions d’euros), affrontait samedi après-midi le Guizhou Zhicheng (3-0), l’ancien joueur du FC Porto est soupçonné d’avoir réalisé un très mauvais geste. L’entraîneur adverse, Li Bing, a accusé ce dernier d’avoir frappé son assistant à la mi-temps.

« Dans le couloir, Hulk a insulté notre assistant en anglais. Nous nous sommes disputés avec lui et il a donné un coup de poing à Yu Ming qui est tombé au sol. Les joueurs étrangers viennent ici pour participer au développement du football chinois, mais, quel que soit leur niveau, vous ne pouvez pas mépriser le peuple chinois, et encore moins taper nos entraîneurs chinois (…) (Hulk) il déteste les Chinois » a déclaré Li Bing comme le rapporte So Foot.