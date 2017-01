Victime d’une fracture du crâne il y a une dizaine de jours lors d’un match contre Chelsea, Ryan Mason est tiré d’affaire. Le milieu de terrain a même pu sortir de l’hôpital.

C’est son club de Hull City qui l’a annoncé ce lundi soir. Le milieu de terrain de 25 ans poursuivra sa convalescence depuis son domicile.

| We are delighted to report that Ryan Mason has been discharged from St Mary’s Hospital in London https://t.co/ydeYvsqSRo pic.twitter.com/gLOuMxFZSz

— Hull City (@HullCity) 30 janvier 2017