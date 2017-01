Les nouvelles sont rassurantes pour Ryan Mason (25 ans). Victime ce dimanche d’une fracture du crâne après un très gros choc avec Gary Cahill, le milieu de terrain a subi une intervention chirurgicale dans la soirée et il se trouvait dans un état stable.

Hull City a de nouveau communiqué sur son état de santé en début d’après-midi. Le joueur va mieux. Il est conscient et a même pu parler. « Ryan a parlé de l’accident d’hier et continuera à être surveillé à l’hôpital durant ces prochains jours. Lui et sa famille ont été très touchés par le soutien qu’ils ont reçu et voudraient remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages dans la presse ou sur les réseaux sociaux. »