La Football Association a repris de volée Zlatan Ibrahimovic et Tyrone Mings, pour « conduite violente (coup de coude pour le premier, tacle musclé pour le second, ndlr) » lors de Manchester United-Bournemouth (1-1, 27e journée de Premier League).

Les deux joueurs, qui n’avaient pas été sanctionnés par l’arbitre de la rencontre, ont jusqu’à jeudi 18h pour répondre de leurs actes.

Zlatan Ibrahimovic has been charged by the FA following Saturday’s match v Bournemouth.

— Manchester United (@ManUtd) 6 mars 2017