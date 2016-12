Neymar et Robinho ont participé à un match de charité hier soir au Brésil, qui avait pour but de lever des fonds pour le club de Chapecoense. Le club brésilien frappé de plein fouet par un crash aérien qui a coûté la vie à 19 de ses 22 joueurs fin novembre.

Côté spectacle, le public a pu se régaler avec pas moins de 22 buts, pour 4 réalisations de la star brésilienne du FC Barcelone. Mais le moment magique de cette soirée, c’est sans aucun doute quand un certain Youtubeur du nom de Fred se met à genoux devant Neymar et lui demande de ne pas l’humilier. Le buteur n’en fait qu’à sa tête et sort un dribble digne de sa réputation.