En attendant que l’Olympique de Marseille et son club de West Ham trouvent un accord pour son transfert, Dimitri Payet, parti au bras de fer avec les Hammers, s’entraîne avec les moins de 23 ans.

Ce mercredi, le Daily Mail nous offre quelques clichés de cette séance. Ce qu’il faut savoir, c’est que les entraînements de l’équipe première et des jeunes ne sont pas du tout à côté. Payet n’a donc aucun contact avec ses coéquipiers.

West Ham rebel Dimitri Payet trains with Under 23s as stand-off continues over Marseille transfer https://t.co/1oWKEcbRah pic.twitter.com/i5yaP5ntXA

— MailOnline Sport (@MailSport) 18 janvier 2017