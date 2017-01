« Toute la Belgique sait que le Standard veut vendre Adrien Trebel d’autant qu’Adrien pense que c’est le moment de changer de club, son cycle étant arrivé au bout à Sclessin. Le Standard a d’ailleurs mis en application sa volonté et négocie la vente d’Adrien avec plusieurs clubs, belges et étrangers. Ni Adrien, ni moi, mais bien le Standard, avec des fluctuations de prix au gré des jours et des interlocuteurs. » Ce matin, l’agent d’Adrien Trebel a envoyé un communiqué à de nombreuses rédactions pour mettre un terme à de nombreuses polémiques et questions soulevées sur son probable départ du Standard.

La situation est arrivée à un point de non-retour et tout laisse penser que l’ancien capitaine du Standard Liège va quitter le club dans les prochains jours. Mais pour quelle destination ? Une arrivée à La Gantoise a été évoquée, mais le milieu français de 25 ans (20 matches de championnat – 2 buts et 3 passes décisives) pourrait finalement débarquer en Bundesliga. Ce matin, Kicker annonçait que l’ancien Nantais, sous contrat avec le club liégeois jusqu’en juin 2019, avait été proposé à Mayence. Selon nos informations, le contact a été établi entre l’entourage du joueur et le club allemand. Mais ce n’est pas tout, Hambourg a fait de même. Cologne aurait même pris quelques renseignements sur le joueur sans pour autant avoir commencé à négocier. Le club belge a fixé le prix de son joueur à 5 M€.