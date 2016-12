Entre la Coupe d’Afrique des Nations et le besoin cruel de recruter sur le front de l’attaque cet hiver, les clubs de Ligue 1 sont d’ores et déjà sur le pont et flairent la bonne affaire. Parmi les profils intéressants, Samuel Armenteros rentre parfaitement dans cette catégorie. À 26 ans, cet international suédois a évolué durant de nombreuses années aux Pays-Bas à l’Heracles Almelo, l’ancien club du Stéphanois Oussama Tannane. Après des expériences compliquées à Anderlecht et au Feyenoord, Armenteros reste sur plusieurs expériences convaincantes à Willem II (11 buts en 29 matches d’Eredivisie) puis à Qarabag (7 buts en 23 matches). Suffisant pour revenir à Almelo qui le rachète à Anderlecht.

Avec 8 buts en 13 matches de championnat hollandais, le numéro 9 suédois, capable de jouer dans la profondeur et qui possède un excellent jeu de tête, est le sixième meilleur buteur du championnat juste derrière le Français Sébastien Haller. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues, notamment en France où trois clubs sont intéressés (dont Lille et Lorient) comme nous l’a confié un proche du joueur. L’indemnité réclamée par le club néerlandais n’excèderait d’ailleurs pas le million d’Euros, un montant qui pourrait réveiller d’autres clubs français à la recherche d’un bon attaquant à moindre coût.