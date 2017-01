À 18 ans, Rayan Souici représente l’avenir de l’AS Saint-Étienne. Les Verts, qui lui ont fait signer un contrat Elite il y a quelques mois, ne l’ont pas encore fait débuter chez les pros, et ce, même s’il a disputé quelques matches amicaux de présaison avec l’ASSE.

Ce qui ne l’a pas empêché de devenir un titulaire indiscutable de l’Équipe de France U19 ces derniers mois puisqu’il a joué les 7 matches disputés par la France depuis septembre dernier et a même été l’auteur du but égalisateur de la France face à la Slovénie (1-1) en éliminatoires de l’Euro 2017 sous l’œil avisé de nombreux scouts étrangers. Selon nos informations, Leicester et Everton ont supervisé le jeune Stéphanois à plusieurs reprises durant ces matches internationaux. Les deux clubs anglais songeraient à proposer un contrat à l’international tricolore en vue d’un transfert l’été prochain…