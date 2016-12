En juin dernier, Medhi Lacen nous expliquait qu’il n’était pas contre le fait de découvrir la Ligue 1, lui qui a fait la quasi-totalité de sa carrière en Liga. Après avoir failli signer à Angers l’été dernier, l’ancien international algérien (44 sélections) est en fin de contrat en juin prochain avec Getafe.

Malgré un statut de titulaire indiscutable en deuxième division espagnole (17 matches – 1 but), le milieu de terrain pourrait quitter l’actuel 3e du classement de Liga Adelante. Cela tombe bien, deux clubs français sont particulièrement séduits par son profil. Il faut dire que plusieurs clubs se sont penchés sur son cas. Selon nos informations, Bastia et Caen ont contacté le représentant du joueur pour évoquer un possible transfert. Reste désormais à convaincre Getafe de lui accorder un bon de sortie.