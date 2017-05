Après deux saisons passées à Clermont, Wesley Jobello (24 ans) ne fera pas de vieux os en Auvergne. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a refusé une prolongation de contrat. C’est ce que nous a confirmé son agent Christophe Mongai.

« Oui, il a refusé une offre de prolongation. On est en contact avec deux, trois clubs. On se donne le temps de réfléchir pour savoir ce qui sera le meilleur pour lui. Il y a des clubs de Ligue 2, un de Ligue 1 et un autre en Belgique. Il est ouvert à tout. » En tout cas, une chose est presque sûre : Jobello ne devrait pas prolonger à Clermont. « Dans le football on ne sait jamais rien, mais c’est bien parti pour. »