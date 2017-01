C’est le joueur dont on parle à l’Olympique Lyonnais. Décidé à recruter un ailier au cours de ce mercato hivernal, le club septuple champion de France a jeté son dévolu sur Memphis Depay, Bruno Genesio confirmant en personne ce vendredi vouloir recruter l’attaquant de Manchester United.

Un joueur que Jordan Ferri accueillerait volontiers : « Lyon est un club ambitieux, a des infrastructures de grands clubs européens. C’est excitant de voir que Lyon est capable d’investir dans des joueurs comme ça, de classe internationale. Ça ne peut être que bien pour faire progresser l’équipe et le club. S’il doit venir, on l’accueillera comme tous les autres qu’on a pu accueillir au club. Si des joueurs comme ça peuvent apporter un plus à l’équipe, ça ne peut être que positif ».