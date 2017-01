C’était officiel depuis quelques heures, Foued Kadir quitte Getafe. C’est le club, troisième de Division 2 espagnole, qui avait confirmé la nouvelle dans l’après-midi. Restait à savoir quelle serait la future destination de l’ancien Valenciennois et Marseillais.

Eh bien c’est selon nos informations à Alcorcon que l’international algérien (25 capes, 2 buts) évoluera désormais. En effet, l’attaquant de 33 ans a paraphé à l’instant un bail portant sur un an et demi, et rejoint ainsi l’actuel dix-septième de la D2 espagnole. Une nouveau défi pour lui.